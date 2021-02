DS 4: Edel-Kompakter mit Schwenkscheinwerfern

Die Scheinwerfer bestehen aus drei LED-Modulen, wovon das innere das Abblendlicht darstellt. Das Zentralmodul kann bis zu einem Winkel von 33,5 Grad gedreht werden. So leuchtet es die Fahrbahnränder aus und folgt in Kurven dem Blickfeld. Das äußere Matrix-Beam-Modul ist aufgeteilt in fünfzehn Segmente, die einzeln angesteuert werden. Gesteuert aufgrund von Infos aus einer Kamera im oberen Teil der Windschutzscheibe passen sich die Scheinwerfer an Wetter und Fahrsituation an. Das auffällige Tagfahrlicht besteht aus insgesamt 98 LEDs.