Twitter muss 450.000 € Datenschutz-Strafe zahlen

Twitter begründete die Verzögerungen beim Melden des Vorfalls mit Mitarbeiterengpässen in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr 2018. Dies werde nicht mehr vorkommen. Sollte es erneut zu Problemen kommen, würden diese umgehend öffentlich gemacht. Die irische Datenschutzbehörde ermittelt aktuell in mehr als 20 Fällen gegen US-Technologiefirmen. Sie kann Strafen in Höhe von bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes oder 20 Millionen Euro verhängen.