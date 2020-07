Polizei warnt vor „modernen Heiratsschwindlern“

Die Polizei in Oberösterreich warnt vor „modernen Heiratsschwindlern“, die über das Internet ihren Opfern Geld herauslocken. Zuletzt hatten zwei Oberösterreicherinnen Betrügern jeweils mehrere Tausend Euro überwiesen - eine an einen angeblichen US-Militärarzt, der in Syrien festsaß, und die andere an einen Mann, der das Bild eines italienischen Schauspielers als sein eigenes ausgab.