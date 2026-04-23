Sanierung: Baustelle auf A23 wird zur Nervenprobe

Arbeiten an zwei weiteren Wochenenden

Damit sind die Sanierungsarbeiten in diesem Abschnitt aber noch nicht abgeschlossen: An zwei weiteren Wochenenden werden diese fortgeführt, und zwar am Wochenende zwischen 23.5. und 25.5.2026, ebenfalls in Fahrtrichtung Graz sowie zwischen 30.5. und 1.6.2026, in diesem Zeitraum in Fahrtrichtung Norden.