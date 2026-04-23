Sanierung: Baustelle auf A23 wird zur Nervenprobe

Nervenprobe für die Autofahrer am kommenden Wochenende auf der Wiener Südosttangente: Aufgrund von Bauarbeiten – konkret wird der Asphaltbelag saniert – ist beim Knoten Prater in Fahrtrichtung Graz mit teils erheblichen Behinderungen zu rechnen. Phasenweise ist maximal nur eine Fahrspur befahrbar.
Am Knoten Prater sind heuer an insgesamt drei Wochenenden noch Sanierungsarbeiten des Asphaltbelags zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit notwendig, erklärt die Asfinag via Aussendung.
Arbeiten an zwei weiteren Wochenenden
Damit sind die Sanierungsarbeiten in diesem Abschnitt aber noch nicht abgeschlossen: An zwei weiteren Wochenenden werden diese fortgeführt, und zwar am Wochenende zwischen 23.5. und 25.5.2026, ebenfalls in Fahrtrichtung Graz sowie zwischen 30.5. und 1.6.2026, in diesem Zeitraum in Fahrtrichtung Norden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.