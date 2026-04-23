Polizist (48) schießt sich selbst in den Fuß

Vor dem Dienstantritt werden die Waffen nach strengem Prozedere überprüft, die Pistolen im Ladebereich geladen, sprich repetiert, und dann sicher im Holster versorgt – erst dann darf der Dienst angetreten werden. Nach dem Dienst werden die Waffen entladen. Zur Erklärung – geladen bedeutet bei dem eingesetzten Glock-Modell P80: Das Magazin ist angesteckt, eine Patrone im Lauf. Solange die Waffe nicht aus dem Holster gezogen und der Abzug betätigt wird, kann sich nicht einfach so ein Schuss lösen.