Polizist (48) schießt sich selbst in den Fuß

Beim Hantieren mit seiner Dienstwaffe in einem Waffenraum in der Polizeikaserne Krumpendorf verletzte sich ein Beamter selbst. Ein Schuss löste sich – und traf den 48-Jährigen ins rechte Bein!
Wie sich der Schuss lösen konnte, ist derzeit noch nicht klar. Der Beamte hantierte jedenfalls Donnerstagfrüh mit der Pistole, als es zu dem Unglück kam.
„Das Be- und Entladen der Waffen ist in der Ausbildung ein normaler Vorgang“, betont Werner Bucher von der Landespolizeidirektion Kärnten. Passiert sei der Vorfall im Waffenraum der Polizeikaserne. „Der Beamte war im Dienst, die Waffe deswegen geladen.“
Vor dem Dienstantritt werden die Waffen nach strengem Prozedere überprüft, die Pistolen im Ladebereich geladen, sprich repetiert, und dann sicher im Holster versorgt – erst dann darf der Dienst angetreten werden. Nach dem Dienst werden die Waffen entladen. Zur Erklärung – geladen bedeutet bei dem eingesetzten Glock-Modell P80: Das Magazin ist angesteckt, eine Patrone im Lauf. Solange die Waffe nicht aus dem Holster gezogen und der Abzug betätigt wird, kann sich nicht einfach so ein Schuss lösen.
Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt ins Klinikum gebracht. Vernommen wurde er noch nicht. Weitere Verletze gab es nicht.
Zum Glück seien solche Vorfälle selten. Die Ermittlungen werden vom Bezirkspolizeikommando Klagenfurt geführt.
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