Bundeskriminalamt warnt vor „Love Scam“ im Netz

Die Masche ist seit Langem bekannt und dennoch fallen immer wieder Menschen auf sie herein - seit einigen Jahren vermehrt Frauen. Das Bundeskriminalamt sieht sich deshalb aktuell dazu veranlasst, vor dieser speziellen Form des Internetbetrugs zu warnen. Die Rede ist vom sogenannten Love oder Romance Scam, bei dem Betrüger mittels gefälschter Profile in Partnerbörsen oder in sozialen Medien das Vertrauen ihrer Opfer erschleichen und diesen die große Liebe vorgaukeln, um so letztlich an ihr Geld zu kommen.