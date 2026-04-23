Prohaska: „Der Rangnick wird Kopfweh haben“

50 Tage vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft stimmen wir Sie am „Krone“-WM-Stammtisch in der Wiener Luftburg auf die Endrunde ein. Carina Wenninger, Herbert Prohaska, Carsten Jancker und Peter Moizi sprechen mit Moderator Martin Grasl über die gezeigten Leistungen in den ersten Tests, den Status quo einzelner ÖFB-Akteure sowie den Ausblick auf den Startschuss in den USA. Auch die ein oder andere Anekdote darf natürlich nicht fehlen.