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Norris äußert sich:

Verstappen? „Wäre eine Schande für den Sport“

Formel 1
23.04.2026 10:05
Lando Norris (r.) hat sich zu einem möglichen Abschied Max Verstappens geäußert.
Lando Norris (r.) hat sich zu einem möglichen Abschied Max Verstappens geäußert.(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/CLIVE ROSE)
Porträt von Anatol Szadeczky-Kardoss
Von Anatol Szadeczky-Kardoss

Nachdem Max Verstappen nach dem Grand Prix in Japan mit dem Abschied aus der Formel 1 gedroht hatte, hat sich nun Lando Norris zu der Causa geäußert. „Es wäre eine Schande für den Sport, es wäre ein Verlust für den Sport, wenn das tatsächlich passieren sollte“, würde der Weltmeister den Red-Bull-Piloten vermissen.

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Max Verstappen ist unzufrieden! Mal bezeichnet der Niederländer die „neue“ Formel 1 als „Formel E auf Steroiden“, mal als „Witz“. Auf Geraden früh zu bremsen, um Akkus aufzuladen, entspricht nicht seinem Verständnis von Racing. Der Unmut des vierfachen Champions geht nun sogar so weit, dass sich Formel-1-Fans ernsthaft Sorgen machen müssen, den 28-Jährigen bald nicht mehr im Fahrerlager der Motorsport-Königsklasse zu sehen.

Max Verstappen ist kein Fan der neuen Motoren-Generation.
Max Verstappen ist kein Fan der neuen Motoren-Generation.(Bild: APA/AFP)

„Bester Fahrer“ der Geschichte
Selbst seinen Konkurrenten wäre es lieber, Verstappen würde in der Formel 1 bleiben. „Wir als Fahrer wollen gegen die Besten antreten und versuchen, uns gegen die Besten zu beweisen“, formulierte es etwa Oscar Piastri. Sein McLaren-Teamkollege Norris stimmt zu: „Es wäre eine Schande für den Sport, es wäre ein Verlust für den Sport, wenn das tatsächlich passieren sollte, denn er ist wahrscheinlich einer der besten Fahrer, die man je in der Formel 1 gesehen hat.“

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Immerhin: Aufgrund der anhaltenden Kritik der Fahrer hat die FIA bereits Anpassungen des Regelwerks angekündigt. Ganz verschwinden werden die Hybrid-Motoren wohl nicht so rasch, ein wenig Hoffnung gibt es für Verstappen und dessen Fans aber dennoch ...

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