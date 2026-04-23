Verstappen? „Wäre eine Schande für den Sport“

„Bester Fahrer“ der Geschichte

Selbst seinen Konkurrenten wäre es lieber, Verstappen würde in der Formel 1 bleiben. „Wir als Fahrer wollen gegen die Besten antreten und versuchen, uns gegen die Besten zu beweisen“, formulierte es etwa Oscar Piastri. Sein McLaren-Teamkollege Norris stimmt zu: „Es wäre eine Schande für den Sport, es wäre ein Verlust für den Sport, wenn das tatsächlich passieren sollte, denn er ist wahrscheinlich einer der besten Fahrer, die man je in der Formel 1 gesehen hat.“