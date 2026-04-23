Tag 24: Schwimmt „Timmy“ heute in die Freiheit?

„Timmy“ legte schon Hunderte Kilometer zurück

Rund 500 bis 600 Kilometer hat der Wal auf seiner Route nach Poel bereits hinter sich. Backhaus geht davon aus, dass er sich im Heringsstrom verirrt und so in die Ostsee geraten ist. Insgesamt sei das Tier „zwischen fünf und sechs Mal“ gestrandet. Zudem steht laut Backhaus fest: Das am Wal gefundene Netz kommt nicht aus deutschen Gewässern. „Wir können garantieren, dass das Netz, das er mitgeschleppt hat, nicht aus unseren Gefilden kommt“, betonte der Minister.