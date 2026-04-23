„Niemand eingeklemmt“
Züge in Dänemark stießen zusammen – 17 Verletzte
Von krone.at
In Dänemark sind am Donnerstag zwei Züge mit relativ hoher Geschwindigkeit zusammengestoßen. 17 Menschen wurden verletzt, vier davon lebensgefährlich. Alle Fahrgäste hätten die Züge verlassen oder seien befreit worden, sagte der Einsatzleiter der Rettungsdienste.
„Niemand ist eingeklemmt.“ Der Unfall ereignete sich am frühen Morgen auf der Bahnstrecke zwischen den Orten Hillerød und Kagerup in Nordseeland. Weshalb die Züge zusammengestoßen sind, war zunächst nicht bekannt. Die angrenzende Straße wurde gesperrt.
Vor Ort waren sieben Rettungswagen, drei Krankentransporter, mehrere Notarztwagen, ein Militärhubschrauber und die Polizei.
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrowAbspielen
closeSchließen
expand_moreAufklappen
Loading...
replay_10Vorige 10 Sekunden
skip_previousZum Vorigen Wechseln
play_arrowAbspielen
skip_nextZum Nächsten Wechseln
forward_10Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
commentJetzt kommentieren
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.