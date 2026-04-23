77-jähriger Mann von Auto erfasst und getötet

Werkzeug aus Traktor geholt

Der 77-Jährige hatte zuvor seinen Traktor am Fahrbahnrand abgestellt, um Werkzeug aus der Zugmaschine herauszunehmen. Dabei habe der Pensionist die Fahrbahn betreten. Die Lenkerin gab an, von der Sonne geblendet worden zu sein, dadurch habe sie den Mann nicht gesehen.

Der Pensionist erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Straße war bis 22 Uhr für den Verkehr gesperrt.