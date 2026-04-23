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Von Sonne geblendet

77-jähriger Mann von Auto erfasst und getötet

Niederösterreich
23.04.2026 10:01
Für den Pensionisten kam jede Hilfe zu spät.
Für den Pensionisten kam jede Hilfe zu spät.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Zu dem tragischen Unglück kam es Mittwochabend in Kirchberg am Wagram (NÖ). Der Mann hatte am Fahrbahnrand Werkzeug aus seinem Traktor geholt, dabei wurde er vom Auto einer 25-Jährigen erfasst. 

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Die tief stehende Sonne soll schuld an einem tödlichen Verkehrsunfall in Kirchberg am Wagram sein. Eine 25-Jährige aus dem Bezirk Tulln war Mittwochabend gegen 19.20 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der L45 von Engelmannsbrunn in Richtung Thürnthal unterwegs, als sie einen Mann mit dem Pkw erfasste.

Werkzeug aus Traktor geholt
Der 77-Jährige hatte zuvor seinen Traktor am Fahrbahnrand abgestellt, um Werkzeug aus der Zugmaschine herauszunehmen. Dabei habe der Pensionist die Fahrbahn betreten. Die Lenkerin gab an, von der Sonne geblendet worden zu sein, dadurch habe sie den Mann nicht gesehen. 

Der Pensionist erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Straße war bis 22 Uhr für den Verkehr gesperrt. 

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