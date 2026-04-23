Thomas Stipsits trauert um seine geliebte Oma

„Wichtigster Mensch in meinem Leben“

Auf Instagram meldete sich Stipsits selbst zu Wort – mit einem bewegenden Foto, das ihn gemeinsam mit seiner Oma am Küchentisch zeigt. Dazu schrieb er Abschiedsworte, die unter die Haut gehen: „Vielen Dank für die große Anteilnahme. Sie war nicht nur die Vorsitzende der Stinatzer Kopftuchmafia, sondern auch eine der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Mach’s gut Oma & lass mir den Opa lieb grüßen.“