Thomas Stipsits trauert um seine geliebte Oma

Große Trauer bei Thomas Stipsits: Der beliebte Publikumsliebling hat nach einem schweren Schicksalsschlag alle Termine abgesagt – jetzt ist klar, warum. Seine geliebte Großmutter ist verstorben.
Schon vor einigen Tagen hatte der Kabarettist und Schauspieler überraschend sämtliche Auftritte abgesagt. Für viele Fans war sofort spürbar: Dahinter steckt mehr als nur eine Pause. Nun bestätigte sich die traurige Vermutung.
„Wichtigster Mensch in meinem Leben“
Auf Instagram meldete sich Stipsits selbst zu Wort – mit einem bewegenden Foto, das ihn gemeinsam mit seiner Oma am Küchentisch zeigt. Dazu schrieb er Abschiedsworte, die unter die Haut gehen: „Vielen Dank für die große Anteilnahme. Sie war nicht nur die Vorsitzende der Stinatzer Kopftuchmafia, sondern auch eine der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Mach’s gut Oma & lass mir den Opa lieb grüßen.“
Burgenländische Wurzeln
Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Fans zeigten Mitgefühl und sprachen dem 42-Jährigen ihr Beileid aus. Viele kennen Stipsits nicht nur als humorvollen Entertainer, sondern auch als einen Künstler, der immer wieder sehr persönliche Einblicke in sein Leben gibt.
Der gebürtige Steirer, der seine Wurzeln im burgenländischen Stinatz hat, gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Kabarettisten Österreichs. Neben der Bühne feierte er auch als Schauspieler und Bestseller-Autor große Erfolge.
Umso mehr berührt dieser Verlust. Stipsits, der in der Vergangenheit offen über Themen wie Burn-out und Panikattacken sprach, zeigt nun erneut seine verletzliche Seite – und macht deutlich, wie wichtig Familie für ihn ist.
Wann er auf die Bühne zurückkehrt, ist derzeit noch offen. Seine Fans stehen jedenfalls geschlossen hinter ihm – und schicken ihm in dieser schweren Zeit viel Kraft.
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