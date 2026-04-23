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„Totaler Alarm!“

WM ist in Gefahr! „Herzen von Spanien erstarren“

La Liga
23.04.2026 09:49
Sorge um Lamine Yamal: Der Barca-Star verletzte sich nach einem Elfmeter.
Sorge um Lamine Yamal: Der Barca-Star verletzte sich nach einem Elfmeter.(Bild: AP/Joan Monfort)
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Von krone Sport

Schock für Barcelona – und ganz Spanien! Lamine Yamal trifft beim 1:0-Heimsieg gegen Celta Vigo vom Punkt, verletzt sich dabei aber und muss sofort raus. Jetzt droht dem 18-jährigen Wunderkind im schlimmsten Fall das WM-Aus. „Die Verletzung von Yamal ließ das Camp Nou erstarren... und die Herzen von halb Spanien“, schrieb die spanische Presse.

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Yamal verwandelte in der 40. Minute einen Elfmeter und fasste sich unmittelbar danach an den linken, hinteren Oberschenkel. Kurz darauf musste der 18-Jährige ausgewechselt werden.

WM in großer Gefahr
Wie „Mundo Deportivo“ berichtet, ergaben erste Untersuchungen einen Muskelfaserriss. Die Prognose: mindestens fünf Wochen Pause. Damit wäre die LaLiga-Saison für Yamal vorzeitig beendet und auch die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada wackelt gewaltig. Nur sieben Wochen bleiben bis zum Turnierstart. Die Iberer sind am 15. Juni in Atlanta gegen Kap Verde erstmals bei der WM gefordert.

Weitere medizinische Untersuchungen am Donnerstag sollen genaueren Aufschluss geben und eine exakte Ausfallzeit bestimmen.

Lesen Sie auch:
Lamine Yamal wird von Trainer Hansi Flick getröstet.
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Yamal trifft zum Barca-Sieg und muss verletzt raus
23.04.2026

Spanien in Alarmbereitschaft
Die spanischen Medien sind in großer Sorge: „Totaler Alarm!“, titelte die „AS“.

Die „Marca“ schrieb: „Die Verletzung von Yamal ließ das Camp Nou erstarren... und die Herzen von halb Spanien.“

Yamal musste verletzt ausgewechselt werden.
Yamal musste verletzt ausgewechselt werden.(Bild: AP/Joan Monfort)

Flick bestätigt erste Sorgen
„Wir müssen bis morgen warten und schauen, was es ist. Ich denke, da ist etwas. Nach dem Tor verlässt er den Platz nicht grundlos. Er hat etwas bemerkt, er hat sich etwas zugezogen. Er würde das Spielfeld nicht ohne Grund verlassen“, erklärte Barca-Trainer Hansi Flick unmittelbar nach der Partie.

Yamal selbst zeigte die Verletzung sofort an, humpelte Richtung Torlinie und legte sich schließlich auf den Rücken.

Schwerer Verlust für Spanien
Ein Ausfall wäre ein herber Schlag für die „Furia Roja“. Der Flügelspieler befindet sich in Topform, war in dieser Saison in 45 Spielen an 42 Toren beteiligt. Schon mit 16 Jahren schrieb er Geschichte als jüngster spanischer Teamspieler, 2024 krönte er sich zum Europameister – jetzt droht ein bitterer Rückschlag. Für Yamal beginnt jetzt ein Wettlauf gegen die Zeit ...

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