WM ist in Gefahr! „Herzen von Spanien erstarren“

WM in großer Gefahr

Wie „Mundo Deportivo“ berichtet, ergaben erste Untersuchungen einen Muskelfaserriss. Die Prognose: mindestens fünf Wochen Pause. Damit wäre die LaLiga-Saison für Yamal vorzeitig beendet und auch die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada wackelt gewaltig. Nur sieben Wochen bleiben bis zum Turnierstart. Die Iberer sind am 15. Juni in Atlanta gegen Kap Verde erstmals bei der WM gefordert.