Nach Schaf-Abnahme „fliegen die Hackl’n tief“

Inzwischen meldete sich auch die Pfotenhilfe zu Wort, wo die Schafe am Mittwoch untersucht wurden. Dabei kam heraus, dass es zwar vereinzelte Erkrankungen gibt, aber der Zustand der Herde im Großen und Ganzen gut ist. „Auch unser Tierarzt versteht die Abnahme nicht“, hinterfragt auch Jürgen Stadler von der Pfotenhilfe das Vorgehen der Bezirkshauptmannschaft.