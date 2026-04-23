Rinder-TBC: 21 Tiere in Dornbirner Betrieb getötet

Vier der sechs gesperrten Höfe stehen in Zusammenhang mit einer Alpung außerhalb des Landes. Weitere Informationen will das Land Vorarlberg veröffentlichen, sobald gesicherte Untersuchungsergebnisse vorliegen.

Grüne fordern klares Konzept für Kampf gegen TBC

„Wie viele Tiere müssen noch gekeult werden, wie viele Landwirte leere Ställe haben, bis die Landesregierung TBC mit dem nötigen Nachdruck bekämpft?“, reagierte Christine Bösch-Vetter, Landwirtschaftssprecherin der Vorarlberger Grünen, auf den aktuellen Fall in dem Dornbirner Betrieb. TBC würde nicht einfach von selbst verschwinden und weiterhin enormen Schaden anrichten, sowohl wirtschaftlich als auch emotional. Eine Erhöhung der Abschusszahlen würde da nicht ausreichen.