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Im Jahr 2025

Antisemitismus in Österreich erreicht Höchststand

Österreich
23.04.2026 10:20
Die Antisemitismus-Fälle erreichen mit dem Jahr 2025 einen neuen Höchststand.
Die Antisemitismus-Fälle erreichen mit dem Jahr 2025 einen neuen Höchststand.(Bild: Martina Münzer)
Porträt von Sandra Beck
Porträt von Martina Münzer-Greier
Von Sandra Beck und Martina Münzer-Greier

Im Rahmen der jährlichen Präsentation der Israelitischen Kultusgemeinde  (IKG) Wien hat Präsident Oskar Deutsch am Donnerstag die aktuellen Zahlen präsentiert. Demnach sind die Vorfälle gegen Jüdinnen und Juden im vergangenen Jahr um ein Prozent gestiegen und haben laut Deutsch einen neuen Höchststand seit Beginn der Aufzeichnungen erreicht.

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Zu Beginn schilderte Oskar Deutsch mehrere Fälle von Übergriffen auf jüdische Menschen im vergangenen Jahr. Besonders in Erinnerung geblieben sei ein Vorfall mit einer jüdischen Familie, die am 7. August zu einer Geburtstagsfeier nach Wien reiste. Als der Fahrer nach der Herkunft der Familie fragte und dabei Länder wie England, Schweden und Israel genannt wurden, habe er plötzlich zu schreien begonnen und die Familie als „Kindermörder“ beschimpft. Als diese entgegnet habe, niemandem etwas getan zu haben, habe der Lenker sie dennoch aus dem Fahrzeug gedrängt und den Vater sogar mit Schlägen und Tritten attackiert.

Übergriffe erreichen neuen Höchststand
Dies sei nur einer unter unzähligen besorgniserregenden Fällen, die das Leben der jüdischen Bevölkerung gefährden würden. Insgesamt wurden laut Deutsch 1532 Vorfälle registriert, das entspricht im Durchschnitt rund vier pro Tag oder etwa 30 pro Woche. Das sei der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen, betont Deutsch. Weiters spricht der Präsident von einem „antisemitischen Tsunami“ und einer anhaltenden Welle seit dem 7. Oktober 2023. Seitdem seien die Fälle explosionsartig gestiegen.

Einige Betroffene hätten sich an das „Unerträgliche“ gewöhnt, andere zögen sich zurück, meiden jüdische Veranstaltungen oder verbergen ihre Religion.

5 Mio. Euro für den Schutz von Juden
Jährlich würden allein in Wien rund fünf Millionen Euro investiert, um jüdisches Leben zu schützen, sagte Deutsch und bezeichnete das als „absurd“, da dieses Geld auch anders eingesetzt werden könnte.

Auch mehrere antisemitische Anschläge würden laut der IKG deutlich machen, wie stark das Leben von Jüdinnen und Juden gefährdet ist. Theoretisch bräuchte jede Person eine eigene Schutzbegleitung, das sei jedoch „natürlich nicht möglich“, heißt es vom Generalsekretär der IKG, Benjamin Nägele. Daher müsse dringend ein stärkeres Bewusstsein geschaffen werden. Gleichzeitig wird ein klarer Appell formuliert: „Bitte melden Sie Antisemitismus!“, heißt es vor den Pressevertretern. Nägele geht zudem von einer erheblich hohen Dunkelziffer nicht gemeldeter Fälle aus.

Israelbezogener Antisemitismus und die Relativierung der Schoah seien laut Angaben der IKG Entwicklungen, die besonders stark gestiegen und als alarmierend gelten.

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Vor dem ESC: Deutsch betont „Vielfalt
Auch im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Eurovision Song Contest (ESC) betont Deutsch, das Event sei ein Fest der „Vielfalt“, auch im Hinblick auf angekündigte Demonstrationen. Er ruft dazu auf, den „Stimmen des Hasses“, die nur eine Minderheit darstellten, nicht zu viel Gehör zu schenken.

Jedes Land verfüge demnach über ein sogenanntes „Fancafé“. Laut einer Pressevertreterin sei es offenbar zunächst schwierig gewesen, ein solches für Israel zu finden. Deutsch widerspricht dieser Darstellung und erklärt, es hätten sich insgesamt vier Cafés darum beworben, jenes für Israel zu Letztlich sei ein Café im Wiener Museumsquartier ausgewählt worden.

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