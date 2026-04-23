Antisemitismus in Österreich erreicht Höchststand

Zu Beginn schilderte Oskar Deutsch mehrere Fälle von Übergriffen auf jüdische Menschen im vergangenen Jahr. Besonders in Erinnerung geblieben sei ein Vorfall mit einer jüdischen Familie, die am 7. August zu einer Geburtstagsfeier nach Wien reiste. Als der Fahrer nach der Herkunft der Familie fragte und dabei Länder wie England, Schweden und Israel genannt wurden, habe er plötzlich zu schreien begonnen und die Familie als „Kindermörder“ beschimpft. Als diese entgegnet habe, niemandem etwas getan zu haben, habe der Lenker sie dennoch aus dem Fahrzeug gedrängt und den Vater sogar mit Schlägen und Tritten attackiert.