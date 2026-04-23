Verdacht auf Tierquälerei: Neun Schweine starben

„Die Tiere waren abgemagert und wiesen bereits Verwesungsmerkmale auf. Zusätzlich wurden Körperteile aufgefunden, die stark verwest und teilweise von den Artgenossen angefressen waren“, berichtet die Polizei. Mehrere Tiere wurden pathologisch untersucht und von einem Sachverständigen der mutmaßliche Tod durch Verhungern und Verdursten festgestellt.