Der „Großkampftag“ für den Widerstand beginnt

Elf Initiativen, die gemeinsam die Neuverhandlung der größten Gesundheitsreform des Landes fordern, marschieren heute, Donnerstag, im Regierungsviertel St. Pölten auf. Am Bahnhof versammeln sich um 10.45 Uhr die Menschen. Neben privat Anreisenden werden nach letzten Einschätzungen auch mehr als 20 Busse in die Landeshauptstadt kommen.
Ungebrochen bleibt der Widerstand der elf Initiativen, die aus unterschiedlichen Regionen des Landes kommen und die Neuverhandlung des Gesundheitsplans fordern. Eine friedliche Demo – bisher gab es keine nennenswerten Ausschreitungen – wird erwartet. Umso brisanter sind aber die Inhalte, denn viele der Demonstranten kämpfen gegen die Ausdünnung der Gesundheitsversorgung in ländlichen Gebieten und machen sich um die Sicherheit der Bürger vor Ort größte Sorgen.
Der Tag wird sicher auch ein Gradmesser dafür werden, ob die Initiativen bei der Landespolitik doch noch Gehör finden und doch noch Zugeständnisse gemacht werden. Die Stimmung in den Reihen der Demonstranten ist auch wegen des für sie neu geschnürten Paketes für die Gesundheitsregion Weinviertel gut: Dass Mistelbach als Schwerpunktklinik so bestehen bleibt, bedeute für die Protestbewegung reichlich Wasser auf ihren Mühlen. „Es hat immer geheißen, der Gesundheitspakt wird nicht mehr aufgeschnürt. Für Mistelbach muss oder musste das aber passieren. Damit müssen auch alle anderen Dinge verhandelbar sein“, geben sich Kämpfer gegen die Landespläne zuversichtlich.
Dialog statt Ignoranz
Die Landes-ÖVP setzt nun auf Dialog mit den Demonstranten. Daher wurden die Organisatoren im Rahmen der Protestaktion auch zum Gespräch mit Fachleuten des Gesundheitsplans im Landhaus eingeladen. Mit dabei sein werden auch die Gesundheitssprecher aller im Landtag vertretenen Parteien, kündigte ÖVP-Klubobmann Kurt Hackl an.
Die „Krone“ ist vor Ort und wird von der Großdemo in St. Pölten berichten.
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