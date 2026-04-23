Der „Großkampftag“ für den Widerstand beginnt

Der Tag wird sicher auch ein Gradmesser dafür werden, ob die Initiativen bei der Landespolitik doch noch Gehör finden und doch noch Zugeständnisse gemacht werden. Die Stimmung in den Reihen der Demonstranten ist auch wegen des für sie neu geschnürten Paketes für die Gesundheitsregion Weinviertel gut: Dass Mistelbach als Schwerpunktklinik so bestehen bleibt, bedeute für die Protestbewegung reichlich Wasser auf ihren Mühlen. „Es hat immer geheißen, der Gesundheitspakt wird nicht mehr aufgeschnürt. Für Mistelbach muss oder musste das aber passieren. Damit müssen auch alle anderen Dinge verhandelbar sein“, geben sich Kämpfer gegen die Landespläne zuversichtlich.