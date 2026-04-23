Sweeney & Dunne lassen Victoria‘s Secret abstürzen

Sweeney schockt mit pikanten Szenen

Sweeney sorgt derzeit aber nicht nur mit ihren Dessous für Aufregung. Gerade ist die neue Staffel von „Euphoria“ gestartet, in der sie wieder als Cassie Howard zu sehen ist. Und wie! Die Figur versucht ausgerechnet mit pikantem OnlyFans-Content Geld für ein extrem teures Blumenarrangement für ihre bevorstehende Hochzeit mit Nate Jacobs (Jacob Elordi) aufzutreiben.