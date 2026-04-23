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Sweeney & Dunne lassen Victoria‘s Secret abstürzen

Society International
23.04.2026 09:15
Sydney Sweeney & Livvy Dunne: Kooperation sorgt für Kursrutsch bei Victoria’s Secret
Sydney Sweeney & Livvy Dunne: Kooperation sorgt für Kursrutsch bei Victoria’s Secret(Bild: Krone KREATIV/www.instagram.com/syrn)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Porträt von Christian Thiele
Von Pamela Fidler-Stolz und Christian Thiele

„Es ist die Zusammenarbeit, auf die alle gewartet haben!“ Livvy Dunne ist als Influencerin in den USA ein Superstar mit über fünf Millionen Followers auf Social Media. Jetzt macht die bildschöne Blondine – sie steht gerade für den „Baywatch“-Reboot vor der Kamera – mit einer überraschenden Kooperation Schlagzeilen. 

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Die Ex-Gymnastin modelt für Sydney Sweeneys Unterwäsche-Firma SYRN und die News ließen jetzt sogar die Aktien des wohl größten Konkurrenten Victoria‘s Secret abrutschen.

Ein Instagram-Post von SYRN zeigt, wie Dunn in den Boyshorts der Marke posiert. Für viele Fans ein klarer Hinweis auf eine mögliche Mega-Kollaboration. „Ich würde Sydney Sweeney & Livvy Dunne so gern zusammen sehen“, kommentierte ein User.

Sydney Sweeneys Dessouslabel Syrn – ausgesprochen wird es wie Sirene auf Englisch, also Sei-ren ...
Sydney Sweeneys Dessouslabel Syrn – ausgesprochen wird es wie Sirene auf Englisch, also Sei-ren – ist seit dem Start ein Mega-Erfolg! Dass jetzt selbst bekannte Dessouslabels zittern müssen, macht sprachlos!(Bild: Viennareport)

Aktie abgestürzt
Der Effekt des Postings war sogar der Börse spürbar: Die Aktie von Victoria’s Secret rutschte um mehr als 4 Prozent ab. Dabei hatte sich der Dessous-Riese zuletzt langsam zurückgekämpft.

Nach dem umstrittenen „woken“ Rebranding und dem Absetzen ihrer berühmten Angels setzte man wieder auf „unapologetically sexy“ – also selbstbewusste sexy Kampagnen – und holte damit einige der alten Kundinnen zurück.

Dieses Posting von Sweeneys Dessous-Label Syrn sorgte für den Wirbel an den Börsen:

 
Trotzdem kämpft die Marke noch immer darum, aus der Krise zu kommen und leidet anscheinend unter der neuen Konkurrenz durch die Hollywood-Schönheit, die ihr neues Imperium mit Gen-Z-Schönheiten wie Livvy weiter ausbaut.

Livvy Dunne am Set der neuen „Baywatch“-Serie
Livvy Dunne am Set der neuen „Baywatch“-Serie(Bild: PPS/www.PPS.at)

Allerdings ist Sweeney nach wie vor das beste Werbemodel für ihr eigenes Produkt. Denn jedes neue PR-Posting mit der 28-Jährigen macht weltweit sofort Schlagzeilen und bringt Gratis-Werbung und neue Kundinnen.

Sweeney ist selbst das beste Werbemodel für ihr eigenes Produkt.
Sweeney ist selbst das beste Werbemodel für ihr eigenes Produkt.(Bild: Viennareport)

Sweeney schockt mit pikanten Szenen
Sweeney sorgt derzeit aber nicht nur mit ihren Dessous für Aufregung. Gerade ist die neue Staffel von „Euphoria“ gestartet, in der sie wieder als Cassie Howard zu sehen ist. Und wie! Die Figur versucht ausgerechnet mit pikantem OnlyFans-Content Geld für ein extrem teures Blumenarrangement für ihre bevorstehende Hochzeit mit Nate Jacobs (Jacob Elordi) aufzutreiben.

Sweeney in der Serie „Euphoria“ im Hundekostüm
Sweeney in der Serie „Euphoria“ im Hundekostüm(Bild: HBO Max)

Sie schlüpft dabei unter anderem in ein sexy Hundekostüm, spreizt als erwachsenes Baby verkleidet die Beine in die Kamera oder lässt Einscreme auf ihre nackten Brüste tropfen. Die Offenheit der Szenen kommt nicht überall gut an. „Jemand muss Sydney Sweeney retten!“, schreibt ein Fan auf X und bezeichnet die Darstellung als „demütigend“. 

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Achtung, Spoiler! 
Auch in der Serie selbst stoßen Cassies Ambitionen auf wenig Begeisterung. Am Ende der zweiten Folge zwingt ihr zukünftiger Ehemann sie sogar, den Account wieder zu löschen.

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