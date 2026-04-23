Diese Situationen findet Kate immer noch schwierig

Die britische Prinzessin Kate wird am 29. April bereits seit 15 Jahren mit Prinz William verheiratet und damit schon so lange Mitglied des Königshauses sein. Trotzdem gibt es bei öffentlichen Terminen immer noch Situationen, die ihr nicht so leicht von der Hand gehen und ihr peinlich sein.
Beim Empfang im Buckingham Palace anlässlich des 100. Geburtstags der verstorbenen Queen Elizabeth II zeigte sich Kate so ehrlich wie lange nicht. Vor Gästen sprach die Prinzessin über die Herausforderungen im königlichen Alltag – und die haben es in sich.
„Finde solche Situationen wirklich schwer“
„Ich finde solche Situationen wirklich schwer“, gestand die 44-Jährige und machte damit klar: Große, volle Events sind für sie auch nach all den Jahren alles andere als einfach. Besonders ihre leise Stimme mache ihr zu schaffen. „Mir wird immer gesagt: Sprich etwas lauter!“, gestand sie. Eine Ermahnung, die ihr nachvollziehbar unangenehm ist.
Die Prinzessin galt schon immer als eher zurückhaltend. Schon beim Kennenlernen von Prince William sei sie „knallrot geworden“ und habe sich schnell zurückgezogen, erzählte sie früher selbst.
Doch die Entwicklung ist deutlich: Vom schüchternen Neuzugang zur selbstbewussten Royal! Experten sehen darin eine echte Erfolgsgeschichte. Ihre Auftritte wirken heute souverän, ihre Reden deutlich sicherer als noch zu Beginn.
Lampenfieber vor Reden
Trotzdem bleibt der Druck enorm. Öffentliche Auftritte, Reden vor großem Publikum – für Kate bis heute eine Herausforderung. Hinter den Palastmauern soll sie früher sogar gezittert haben, bevor sie ans Rednerpult trat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.