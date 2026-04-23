Diese Situationen findet Kate immer noch schwierig

„Finde solche Situationen wirklich schwer“

„Ich finde solche Situationen wirklich schwer“, gestand die 44-Jährige und machte damit klar: Große, volle Events sind für sie auch nach all den Jahren alles andere als einfach. Besonders ihre leise Stimme mache ihr zu schaffen. „Mir wird immer gesagt: Sprich etwas lauter!“, gestand sie. Eine Ermahnung, die ihr nachvollziehbar unangenehm ist.