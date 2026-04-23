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15 Jahre Prinzessin

Diese Situationen findet Kate immer noch schwierig

Royals
23.04.2026 09:55
(Bild: AFP/AARON CHOWN)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Die britische Prinzessin Kate wird am 29. April bereits seit 15 Jahren mit Prinz William verheiratet und damit schon so lange Mitglied des Königshauses sein. Trotzdem gibt es bei öffentlichen Terminen immer noch Situationen, die ihr nicht so leicht von der Hand gehen und ihr peinlich sein. 

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Beim Empfang im Buckingham Palace anlässlich des 100. Geburtstags der verstorbenen Queen Elizabeth II zeigte sich Kate so ehrlich wie lange nicht. Vor Gästen sprach die Prinzessin über die Herausforderungen im königlichen Alltag – und die haben es in sich.

„Finde solche Situationen wirklich schwer“
„Ich finde solche Situationen wirklich schwer“, gestand die 44-Jährige und machte damit klar: Große, volle Events sind für sie auch nach all den Jahren alles andere als einfach. Besonders ihre leise Stimme mache ihr zu schaffen. „Mir wird immer gesagt: Sprich etwas lauter!“, gestand sie. Eine Ermahnung, die ihr nachvollziehbar unangenehm ist.

Früher war Prinzessin Kate eher schüchtern, mittlerweile hat sie gelernt, neben Prinz William zu ...
Früher war Prinzessin Kate eher schüchtern, mittlerweile hat sie gelernt, neben Prinz William zu strahlen, auch wenn sie manchmal lauter sprechen müsste.(Bild: AFP/AARON CHOWN)

Die Prinzessin galt schon immer als eher zurückhaltend. Schon beim Kennenlernen von Prince William sei sie „knallrot geworden“ und habe sich schnell zurückgezogen, erzählte sie früher selbst.

Prinz William und Prinzessin Kate feiern Ende April ihren 15. Hochzeitstag.
Prinz William und Prinzessin Kate feiern Ende April ihren 15. Hochzeitstag.(Bild: APA/dpa/Kay Nietfeld)

Doch die Entwicklung ist deutlich: Vom schüchternen Neuzugang zur selbstbewussten Royal! Experten sehen darin eine echte Erfolgsgeschichte. Ihre Auftritte wirken heute souverän, ihre Reden deutlich sicherer als noch zu Beginn.

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Lampenfieber vor Reden
Trotzdem bleibt der Druck enorm. Öffentliche Auftritte, Reden vor großem Publikum – für Kate bis heute eine Herausforderung. Hinter den Palastmauern soll sie früher sogar gezittert haben, bevor sie ans Rednerpult trat.

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