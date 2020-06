Neue Story-Szenen aus „Ghost of Tsushima“

Sony hat rund drei Wochen vor der geplanten Veröffentlichung am 17. Juli einen atmosphärischen neuen Trailer zum letzten großen PS4-Exklusivtitel veröffentlicht: „Ghost of Tsushima“. Im neuen Trailer stimmt man die Spieler ein wenig auf die Story-Hintergründe im Spiel ein. Thematisch ist „Ghost of Tsushima“ im feudalen Japan angesiedelt, das sich einer Invasion der Mongolen erwehren muss. Als „Ghost of Tsushima“ leistet der Spieler der Invasion als Samurai erbitterten Widerstand.