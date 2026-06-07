Immer mehr Wildtier-Babys geraten in schlimme Nöte

Mehr als 100 Wildtiere allein heuer

Mehr als 100 Wildtiere wurden allein heuer bereits aufgenommen, veterinär-medizinisch versorgt und mit viel Hingabe gesund gepflegt. Doch die Zahl der Notfälle steigt stetig – und damit auch die Herausforderungen für das engagierte Team rund um Hofleiterin Stephanie Lang. „Wildtiere zu retten, medizinisch zu versorgen und fast rund um die Uhr zu betreuen, ist extrem aufwendig und herausfordernd. Der Ausbau unserer Wildtierstation ist daher kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit“, betont Lang.