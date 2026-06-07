Die Not an Notärzten wird immer gravierender

Reform bringt keinen Nachwuchs

Und zu guter Letzt wurde in Niederösterreich in den letzten Monaten schon scharfe Kritik laut, dass es die Landesgesundheitsagentur nicht schafft, notwendige Strukturen für eine flächige Notarztausbildung auszubauen. So wurden 2024 im ganzen Land etwa nur neun Notärzte ausgebildet. Kritik dazu gab es da auch vom zuständigen Notfallreferenten der Ärztekammer NÖ, Dr. Florian Hoffer, der sich für eine mehrstufige Notarztausbildung aussprach, weil „nur Top-Notärzte für die Versorgung viel zu wenig“ seien.