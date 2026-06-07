Koralmbahn-Bilanz: Mehr Ausflügler, weniger Autos

Seit 14. Dezember 2025 liegen Klagenfurt und Graz nur noch eine 41-minütige Zugfahrt entfernt. Die Eröffnung der Koralmbahn war ein bahnbrechender Moment – für Zugfans, Politiker, Pendler und Arbeitgeber. Nach sechs Monaten Regelbetrieb zieht die „Krone“ eine erste Bilanz.
Vor einem knappen halben Jahr wurde Bahngeschichte geschrieben. Ganz Österreich blickte in den Koralmtunnel, als am 12. Dezember 2025 der erste Zug mit 250 km/h von Graz nach Klagenfurt flitzte. Die Eröffnung wirbelte wortwörtlich Staub auf – wir erinnern uns -, mittlerweile hat sich die Aufregung gelegt.
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