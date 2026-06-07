Koralmbahn-Bilanz: Mehr Ausflügler, weniger Autos

Vor einem knappen halben Jahr wurde Bahngeschichte geschrieben. Ganz Österreich blickte in den Koralmtunnel, als am 12. Dezember 2025 der erste Zug mit 250 km/h von Graz nach Klagenfurt flitzte. Die Eröffnung wirbelte wortwörtlich Staub auf – wir erinnern uns -, mittlerweile hat sich die Aufregung gelegt.