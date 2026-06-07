280 Schafe auf der Alm: Angst vor dem Wolf bleibt

Vor einer Woche hat Schafbauer Martin Martin aus dem Gailtal seine 280 Tiere auf die Alm aufgetrieben. Mit dabei war auch das bekannte Schaf „Ananas“, an dem zuletzt ein neuartiger Wolfsschutz getestet worden war. Inzwischen grast die Herde auf rund 2000 Metern Seehöhe. Das Schutznetz wurde mittlerweile wieder entfernt. Die Sorge vor dem Wolf bleibt.