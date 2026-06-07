Mann am Schnapsfass? Das sagt OÖ zur Diskussion

In Tirol wurde eine Blasmusikkapelle vom Schützenfest ausgeladen, weil ein Marketender mitmarschieren wollte. Die „Krone“ wollte vom oberösterreichischen Blasmusikverband wissen, wie hierzulande mit dem Thema umgegangen wird. Ein Marketender erzählt aus der Praxis.
Sie haben es wieder getan! Nachdem die Tiroler Schützen bereits mit ihrem Nein zu Frauen am Gewehr für Diskussionen gesorgt hatten, gibt es nun erneut Aufregung um die Geschlechterrollen bei Traditionsvereinen. Denn um Debatten um männliche Marketender zu vermeiden, wurde die Haller Speckbacher Stadtmusik kurzerhand vom örtlichen 72. Bezirksschützenfest Ende Juni ausgeladen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.