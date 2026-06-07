Mann am Schnapsfass? Das sagt OÖ zur Diskussion

Sie haben es wieder getan! Nachdem die Tiroler Schützen bereits mit ihrem Nein zu Frauen am Gewehr für Diskussionen gesorgt hatten, gibt es nun erneut Aufregung um die Geschlechterrollen bei Traditionsvereinen. Denn um Debatten um männliche Marketender zu vermeiden, wurde die Haller Speckbacher Stadtmusik kurzerhand vom örtlichen 72. Bezirksschützenfest Ende Juni ausgeladen.