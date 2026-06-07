SKN-Investor: „Ist für uns sicher kein Nachteil!“

„Der Verein muss jetzt Farbe bekennen“, antwortete SKN-Coach Cem Sekerlioglu unlängst auf die Frage, ob die „Wölfe“ nach dem knapp verpassten Bundesliga-Aufstieg kommende Saison den nächsten Anlauf starten werden. Also Herr Vizepräsident Dietmar Wieser, wie sieht’s aus an der Traisen? „Wir bleiben der wirtschaftlichen Vernunft treu, was möglich ist, werden wir investieren. Die Aufgabe liegt dann bei den sportlichen Verantwortlichen, das bestmögliche herauszuholen“, hält sich der Investor bedeckt.