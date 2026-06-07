Elton John sang in Palermo Liebeslied für Dua Lipa

Sizilien hofft auf positiven Imageeffekt

Unter den Gästen waren unter anderem die italienische Modezarin Donatella Versace, die Sängerin Charli XCX mit ihrem Ehemann George Daniel, der Produzent Mark Ronson mit seiner Frau Grace Gummer sowie der Schauspieler Joe Alwyn. Die Villa Valguarnera ist bereits als Drehort der Netflix-Serie „Der Leopard“ international bekannt. Durch die Hochzeit dürfte die Aufmerksamkeit für Palermo und Sizilien weiter steigen, versicherten Experten.