Elton John sang in Palermo Liebeslied für Dua Lipa

Vor mehr als 200 Gästen soll Briten-Legende Elton John live einen Liebesklassiker für das Brautpaar gesungen haben. Mit „Your Song“ wurde die Hochzeitsfeier von Dua Lipa (30) und Callum Turner (36) in der Villa Valguarnera in Bagheria bei Palermo zu einem emotionalen Höhepunkt.
In der festlich geschmückten Villa bekräftigten die britisch-albanisch-kosovarische Sängerin und der britische Schauspieler ihre Eheversprechen vor Familie und Freunden.
Dinner unter freiem Himmel
Die Feier am Samstag gliederte sich in mehrere Abschnitte und galt als Höhepunkt der mehrtägigen Hochzeitsfeierlichkeiten auf Sizilien: eine Zeremonie, ein Dinner in den historischen Räumen der Villa sowie eine anschließende Party unter freiem Himmel.
Video: Feuerwerk am Samstagehren zu Ehren des Hochzeitspaars
Nach dem Empfang auf dem Vorplatz folgte eine Trauungszeremonie, anschließend wurden im Garten und auf den Terrassen sizilianische Spezialitäten gespeist. Zum Abschluss legten vier international bekannte DJs bei einer Open-Air-Feier auf.
Bilder der Feierlichkeiten:
Sizilien hofft auf positiven Imageeffekt
Unter den Gästen waren unter anderem die italienische Modezarin Donatella Versace, die Sängerin Charli XCX mit ihrem Ehemann George Daniel, der Produzent Mark Ronson mit seiner Frau Grace Gummer sowie der Schauspieler Joe Alwyn. Die Villa Valguarnera ist bereits als Drehort der Netflix-Serie „Der Leopard“ international bekannt. Durch die Hochzeit dürfte die Aufmerksamkeit für Palermo und Sizilien weiter steigen, versicherten Experten.
Medienpräsenz bringt bares Geld
Einer Studie des Tourismusberaters JFC zufolge könnten die Feierlichkeiten einen positiven wirtschaftlichen Gesamteffekt von rund 268 Millionen Euro für die Region auslösen. Neben direkten Einnahmen von mehr als 15 Millionen Euro wird vor allem die internationale Medienpräsenz als entscheidender Faktor betrachtet.
Ganz ohne Kritik verlief die Veranstaltung nicht. Geschäftsleute beklagten Umsatzeinbußen durch Sperren und Sicherheitsmaßnahmen. Viele Nutzer kritisierten die aus ihrer Sicht einseitige Darstellung Siziliens und warfen den britischen Medien vor, überholte Stereotype zu bedienen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.