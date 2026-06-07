Wie die Nazis Homosexuelle verfolgt haben

Zwischen 1938 und 1945 wurden am damaligen Landgericht Feldkirch 115 Strafverfahren wegen „Unzucht wider die Natur“ geführt. Insgesamt 191 Menschen – darunter 188 Männer und drei Frauen – gerieten dadurch ins Visier der Justiz. Obwohl diese Verfahren ein besonders grausames Kapitel der Vorarlberger NS-Geschichte dokumentieren, wurden sie wissenschaftlich nie umfassend untersucht.