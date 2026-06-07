Aufstehen, mitmachen und viel Energie tanken

Mit einfachen Übungen bringt „Philipp bewegt“ den ganzen Körper in wenigen Minuten in Schwung. Ob Mobilisation, Dehnung oder leichte Kräftigung – Rücken, Schultern, Beine und Kreislauf werden gezielt aktiviert. Ziel ist es, schnell mehr Bewegung in den Alltag zu bringen und sich fitter, wacher und energiegeladener zu fühlen.