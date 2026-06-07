Nach Kader-Rauswurf: Ski-Ass bricht ihr Schweigen!

Ziel: Heim-WM 2027

Den größten Erfolg ihrer Karriere feierte Ming-Nufer am 27. Februar 2022 in Crans-Montana. Damals gewann sie die Weltcup-Abfahrt und holte damit ihren bislang einzigen Weltcupsieg sowie ihren einzigen Podestplatz. Ausgerechnet dort wartet nun auch ihr großes Ziel. Die Heim-Weltmeisterschaft 2027 in Crans-Montana soll zum nächsten Höhepunkt ihrer Laufbahn werden. Für die Schweizerin wäre das ein ganz besonderer Ort: Vier ihrer insgesamt sechs Top-6-Ergebnisse im Weltcup fuhr sie ebenfalls in Crans-Montana ein. „Ich arbeite jeden Tag daran, stärker zurückzukommen. Der Weg ist herausfordernd, aber die Motivation ist groß“, schrieb sie.