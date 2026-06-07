Nach Kader-Rauswurf: Ski-Ass bricht ihr Schweigen!

Nach 18 Jahren gehört Priska Nufer-Ming erstmals nicht mehr dem Swiss-Ski-Kader an. Die Schweizer Weltcupsiegerin zeigte sich nach dem Aus tief getroffen und brach ihr Schweigen.
Seit 2008 war Priska Ming-Nufer Teil des Schweizer Kaders, nun fehlt ihr Name erstmals auf der Liste von Swiss-Ski. Ende April gab der Verband die Aufgebote für die kommende Saison bekannt – ohne die 34-Jährige. Jetzt hat sich die Speed-Spezialistin erstmals öffentlich zu Wort gemeldet.
„Ende April erhielt ich die Nachricht, dass ich nicht mehr Teil des Kaders bin. Das war ein harter Moment, besonders weil ich mich zu diesem Zeitpunkt mitten in der Rehabilitation nach einer Verletzung befand“, schrieb Ming-Nufer in einem emotionalen Instagram-Beitrag.
Die Schweizerin hatte sich zuvor bei der Abfahrt in Soldeu einen Teilabriss des Außenmeniskus im rechten Knie zugezogen. Eine Operation war notwendig, die Saison damit vorzeitig beendet. „Im Februar 2026 verletzte ich mich am Knie und musste mich einer Meniskus-Operation unterziehen. Dadurch war meine Saison abrupt beendet“, erklärte die Weltcupsiegerin.
„Ich sehe Erfolge und Freude“
Trotz des Rückschlags blickt Ming-Nufer stolz auf ihre Karriere zurück. „Über all die Jahre habe ich die Kaderkriterien erfüllt und mich auf höchstem internationalen Niveau im Weltcup behauptet“, betonte sie.
Und weiter: „Wenn ich auf die vergangenen 18 Jahre zurückblicke, sehe ich nicht Verletzungen oder Rückschläge. Ich sehe unzählige Trainingstage, harte Arbeit, viele Weltcuprennen, Erfolge und Freude, den Willen, immer noch besser zu werden.“ Von Rücktrittsgedanken ist dabei keine Spur zu erkennen.
Ziel: Heim-WM 2027
Den größten Erfolg ihrer Karriere feierte Ming-Nufer am 27. Februar 2022 in Crans-Montana. Damals gewann sie die Weltcup-Abfahrt und holte damit ihren bislang einzigen Weltcupsieg sowie ihren einzigen Podestplatz. Ausgerechnet dort wartet nun auch ihr großes Ziel. Die Heim-Weltmeisterschaft 2027 in Crans-Montana soll zum nächsten Höhepunkt ihrer Laufbahn werden. Für die Schweizerin wäre das ein ganz besonderer Ort: Vier ihrer insgesamt sechs Top-6-Ergebnisse im Weltcup fuhr sie ebenfalls in Crans-Montana ein. „Ich arbeite jeden Tag daran, stärker zurückzukommen. Der Weg ist herausfordernd, aber die Motivation ist groß“, schrieb sie.
Fest steht: Aufgeben ist für Ming-Nufer keine Option ...
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