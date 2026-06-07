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Stromleitung defekt

IAEA: Schäden am AKW Saporischschja repariert

Ausland
07.06.2026 08:44
Das AKW ist immer wieder von Kriegshandlungen betroffen, zuletzt von einem Drohnenangriff. ...
Das AKW ist immer wieder von Kriegshandlungen betroffen, zuletzt von einem Drohnenangriff. Moskau und Kiew geben sich gegenseitig die Schuld für die Zwischenfälle.(Bild: AFP/OLGA MALTSEVA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine wichtige Stromleitung am Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine funktioniert wieder. Nach 15 Stunden Stromausfall konnte die externe Versorgung von Europas größtem Kernkraftwerk wiederhergestellt werden.

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Zuvor musste die Anlage laut IAEA zur Kühlung ihrer sechs abgeschalteten Reaktoren auf Notstromdieselgeneratoren zurückgreifen.

Es habe sich bereits um den 18. Ausfall der externen Stromversorgung während des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gehandelt, es sei einer der längsten Ausfälle gewesen (siehe Beitrag unten).

Der jüngste Vorfall unterstreiche die extreme Anfälligkeit des Stromnetzes und die Dringlichkeit der Angelegenheit, teilte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi mit. Die Ukraine und Russland hatten sich zuvor erneut auf eine begrenzte Waffenruhe geeinigt, um die Reparaturen zu ermöglichen. Die IAEA hatte zwischen den Kriegsparteien vermittelt.

Lesen Sie auch:
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03.12.2025

AKW immer wieder von Kriegshandlungen betroffen
Nach Angaben der IAEA sollte die Stromleitung wiederhergestellt werden, um das Risiko eines Atomunfalls zu verringern. Das ukrainische AKW, das von Russland besetzt ist, benötigt Elektrizität zur Kühlung von radioaktivem Material. Die Anlage war vorübergehend nur mehr an eine einzige Leitung angeschlossen. Durch die Reparatur ist demnach eine Zweite dazugekommen. Vor Beginn des russischen Angriffskriegs gab es zehn Leitungen.

Mindestens zwei Tote bei russischen Angriffen auf die Ukraine
Bei russischen Angriffen auf die Ukraine wurden in der Nacht zum Sonntag mindestens zwei Menschen getötet. Ein 59-jähriger Mann sei bei russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf die zentralukrainische Region Dnipropetrowsk getötet worden. Nach Angaben des staatlichen Rettungsdiensts wurde zudem ein 56-jähriger Minibusfahrer bei einem Drohnenangriff in der südlichen Region Saporischschja getötet. Auch ein 35-Jähriger wurde verletzt.

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