IAEA: Schäden am AKW Saporischschja repariert

AKW immer wieder von Kriegshandlungen betroffen

Nach Angaben der IAEA sollte die Stromleitung wiederhergestellt werden, um das Risiko eines Atomunfalls zu verringern. Das ukrainische AKW, das von Russland besetzt ist, benötigt Elektrizität zur Kühlung von radioaktivem Material. Die Anlage war vorübergehend nur mehr an eine einzige Leitung angeschlossen. Durch die Reparatur ist demnach eine Zweite dazugekommen. Vor Beginn des russischen Angriffskriegs gab es zehn Leitungen.