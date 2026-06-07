Tausende Menschen bei Weltrekordversuch in Mexiko

„Werden es schaffen“

Für die Aktion drängten sich die Menschen seit dem frühen Morgen entlang der Allee Paseo de la Reforma im Herzen von Mexiko-Stadt. Viele trugen die Trikots der mexikanischen Nationalmannschaft, schwenkten Flaggen und tanzten zu lauter Musik. Viele zeigten sich optimistisch, einen neuen „La Ola“-Rekord aufzustellen. „Ich sage, wir werden ihn brechen. Wir sind schon so viele, und wir können es schaffen“, sagte die 31-jährige Sally Avilés. „Wir werden es schaffen, weil wir es schon immer geschafft haben – bei jedem Spiel, in jedem Stadion.“