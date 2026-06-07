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Wenige Tage vor WM

Tausende Menschen bei Weltrekordversuch in Mexiko

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
07.06.2026 07:48
Tausende Menschen versammelten sich in Mexiko City für einen Weltrekordversuch.
Tausende Menschen versammelten sich in Mexiko City für einen Weltrekordversuch.(Bild: AFP/CARL DE SOUZA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wenige Tage vor dem Eröffnungsspiel der Fußballweltmeisterschaft in Mexiko haben tausende Menschen im Zentrum von Mexiko-Stadt den Versuch unternommen, einen Rekord für die größte „La Ola“ aller Zeiten aufzustellen. Für die Aktion drängten sich die Menschen auf einer Strecke von zwei Kilometern. Laut Kulturbehörden wurde der Rekord gebrochen. Das Unternehmen Guinness World Records wollte noch prüfen.

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  Die WM findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt. Die Tradition der als „La Ola“ bekannten Stadionwelle, mit der Zuschauer ihre Mannschaft anfeuern, wurde in den mexikanischen Fußballstadien während der Fußballweltmeisterschaft 1986 berühmt. Dabei stehen die Zuschauer nacheinander auf und heben ihre Arme – wodurch der Eindruck einer durch die Zuschauerränge schwappenden Welle entsteht.

„Werden es schaffen“
Für die Aktion drängten sich die Menschen seit dem frühen Morgen entlang der Allee Paseo de la Reforma im Herzen von Mexiko-Stadt. Viele trugen die Trikots der mexikanischen Nationalmannschaft, schwenkten Flaggen und tanzten zu lauter Musik. Viele zeigten sich optimistisch, einen neuen „La Ola“-Rekord aufzustellen. „Ich sage, wir werden ihn brechen. Wir sind schon so viele, und wir können es schaffen“, sagte die 31-jährige Sally Avilés. „Wir werden es schaffen, weil wir es schon immer geschafft haben – bei jedem Spiel, in jedem Stadion.“

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