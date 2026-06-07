Entscheidung um Gregoritsch-Zukunft wohl gefallen

Die Verhandlungen mit Gregoritschs Stammverein Bröndby IF haben bereits begonnen. Laut einem „Augsburger Allgemeine“ und „Sky“ setzt sich Augsburg-Trainer Manuel Baum für einen Verbleib des Angreifers ein. Beide haben bereits zwischen 2017 und 2019, während Baums erster Amtszeit in Augsburg, erfolgreich zusammengearbeitet. Gregoritsch war im Jänner nach einem halben Jahr auf Leihbasis bei Bröndby nach Augsburg zurückgekehrt.