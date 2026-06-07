Entscheidung um Gregoritsch-Zukunft wohl gefallen

Michael Gregoritsch wird aller Voraussicht nach auch in der kommenden Saison das Trikot des FC Augsburg tragen. Laut Medienberichten wollen die Schwaben die Kaufoption für den ÖFB-Teamstürmer ziehen – und das wohl noch vor Beginn der Weltmeisterschaft.
Die Verhandlungen mit Gregoritschs Stammverein Bröndby IF haben bereits begonnen. Laut einem „Augsburger Allgemeine“ und „Sky“ setzt sich Augsburg-Trainer Manuel Baum für einen Verbleib des Angreifers ein. Beide haben bereits zwischen 2017 und 2019, während Baums erster Amtszeit in Augsburg, erfolgreich zusammengearbeitet. Gregoritsch war im Jänner nach einem halben Jahr auf Leihbasis bei Bröndby nach Augsburg zurückgekehrt.
Starke Rückrunde
In der vergangenen Rückrunde wusste der 32-Jährige zu überzeugen. In 17 Bundesliga-Partien erzielte er sechs Tore und bereitete drei weitere vor. Damit hatte er einen wesentlichen Anteil an der starken zweiten Saisonhälfte der Augsburger, die die Spielzeit schließlich auf Rang neun beendeten.
Die vereinbarte Kaufoption soll lediglich 500.000 Euro betragen. Der aktuelle Marktwert des WM-Fahrers wird hingegen auf rund 1,5 Millionen Euro geschätzt.
Gregoritsch hat bei Bröndby zwar noch einen Vertrag bis 2028, doch vieles deutet darauf hin, dass der Stürmer seine Zukunft in Deutschland sieht.
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