Endlich enthüllt: So sieht Sonys PlayStation 5 aus

Die rechenintensive Grafiktechnologie Raytracing soll Spiele in ganz neuem Glanz und Realismus erlebbar machen. Auch 4K-Auflösung bei hoher Bildrate und sogar 8K-Grafik will Sony mit der PS5 bieten. Bereits angekündigt wurde, dass die neue Konsole zu vielen PS4-Titeln abwärtskompatibel sein soll. Auch zum Controller namens DualSense ist schon alles bekannt. Offengelassen wurde weiterhin, was die PlayStation 5 kosten wird.