Suche nach Tätern
Mehrere Verletzte nach Schüssen nahe US-Festival
Von krone.at
Bei einem Schusswaffenangriff in der Stadt Toledo im US-Bundesstaat Ohio sind in der Nähe eines Festivals mehrere Menschen verletzt worden.
Die Fahndung "nach dem oder den beteiligten Verdächtigen" sei im Gange, teilte die örtliche Polizei am Samstag (Ortszeit) mit. Die Schüsse fielen demnach nahe eines Festivals. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Anrainer und Besucher wurden aufgefordert, den Bereich zu meiden.
Polizeibeamte hätten "mehrere Opfer" in der Nähe des Old West End Festivals vorgefunden, nachdem Schüsse gemeldet worden seien, teilte die Polizei mit. Viele Opfer seien zur Behandlung in nahe gelegene medizinische Einrichtungen gebracht worden.
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