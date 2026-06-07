Mehrere Verletzte nach Schüssen nahe US-Festival

Die Fahndung "nach dem oder den beteiligten Verdächtigen" sei im Gange, teilte die örtliche Polizei am Samstag (Ortszeit) mit. Die Schüsse fielen demnach nahe eines Festivals. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Anrainer und Besucher wurden aufgefordert, den Bereich zu meiden.