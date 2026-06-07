Wie Florian (15) nur knapp dem Rollstuhl entkam

„Nur ganz knapp am Rollstuhl vorbeigeschrammt“

Es wurde keine Zeit verloren, alles funktionierte reibungslos. Auch in Linz lief die Versorgung perfekt und schnell ab. „Florian ist laut dem Chirurgen nur ganz knapp am Rollstuhl vorbeigeschrammt, da hat wirklich jede Minute gezählt. Und drum sind wir auch einfach so dankbar, wie schnell Ärzte und Pflegepersonal gearbeitet haben. Das gehört einfach auch mal gesagt“, so die Eltern. Heute trägt Florian ein Stützkorsett aus Metall. Er freut sich trotz allem schon, wenn er wieder Sport machen kann. Der Sommer wird jetzt zeigen, wie gut alles heilt.