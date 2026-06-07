Ironman-Ass: „Körper funktioniert bei Kälte nicht“

Für die Ironman-EM in Hamburg sind am heutigen Sonntag maximal 17 Grad und leichter Regen angesagt. Für Mitfavoritin Lisa Perterer nicht optimal. „Wenn es kalt ist, funktioniert mein Körper nicht. Je wärmer, desto besser ist es für mich. Als Kind wollte ich Langläuferin werden. Ich denke, dass ich gut gewesen wäre. Aber das hätte wegen der Kälteempfindlichkeit keinen Sinn gemacht“, lacht die 34-Jährige. „Ich habe gelernt, damit umzugehen.“