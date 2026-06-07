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Rot nach Rudelbildung

WM-Sperre droht! Sorgenfalten bei Portugal

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
07.06.2026 07:29
Rafael Leao droht, das erste WM-Spiel von Portugal zu verpassen.
Rafael Leao droht, das erste WM-Spiel von Portugal zu verpassen.(Bild: EPA/JOSE SENA GOULAO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Da brannte jemanden die Sicherungen durch – und das könnte Folgen haben. Rafael Leao sah im Testspiel gegen Chile wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte und könnte den WM-Auftakt von Portugal am 17. Juni gegen Kongo verpassen.

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Der Stürmer hatte nach einer Rudelbildung, wie der Chilene Ivan Roman, kurz vor der Pause wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen. 

Für das letzte WM-Vorbereitungsspiel am Mittwoch gegen Nigeria ist Leao definitiv gesperrt. Bei Sperren wegen eines groben Foulspiels oder einer Tätlichkeit kann die Sperre über Test- und Freundschaftsspiele hinaus auch auf offizielle Wettbewerbsspiele ausgedehnt werden.

In Leaos Fall wäre das die WM. Über das Strafmaß wird die FIFA-Disziplinarkommission, die einen großen Ermessensspielraum hat, entscheiden.

2:1-Erfolg für Portugal
Leao hatte zuvor für die deutlich überlegenen Gastgeber auch das Aluminiumgehäuse getroffen (9.). Nach der Pause spitzelte der zur Pause für Ronaldo eingewechselte Goncalo Guedes (58.) den Ball nach Zuspiel von Ruben Neves am chilenischen Tormann vorbei. Mittelfeldspieler Bruno Fernandes (75.) machte mit einem Schuss aus rund 20 Metern alles klar.

Den nicht für die WM qualifizierten Chilenen gelang in der Nachspielzeit durch Lucas Cepeda (92.) zumindest noch eine Ergebniskosmetik.

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