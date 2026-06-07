Beim Schießtraining ins eigene Bein geschossen

Ereignet hat sich der fatale Unfall am späten Samstagnachmittag in der näheren Umgebung von Innsbruck. Unter der Leitung eines 37-jährigen Deutschen war am Schießstand ein Training durchgeführt worden. Einem der sechs Teilnehmer, dem 51-jährigen Österreicher, passierte schließlich gegen 17.30 Uhr das folgenschwere Missgeschick.