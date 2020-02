Authentische Szenen aus dem Leben der Influencer

Der Weg zum Bild kann bizarr sein

Bisweilen wird es bei „Influencers in the Wild“ auch bizarr - etwa, wenn Eltern ihren Nachwuchs im Kleinkindalter dazu verpflichten, die in einen unkonventionell knappen Badeanzug gehüllte Mutter dabei zu fotografieren, wie sie sich an den in der Brandung am vor ihr knienden Vater in US-Flaggen-Badehose lehnt.