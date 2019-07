Türkises Wasser: Influencer rekeln sich an Giftsee

Türkisblaues Wasser, sonnige Strände, schöne Menschen: Für die lokale Jugend ist ein kleiner künstlicher See in Sibirien der Instagram-Hotspot schlechthin. Sie spricht von den „Malediven von Nowosibirsk“ und setzt sich am und auf dem See in Szene. Das Idyll hat allerdings einen Haken: In dem Gewässer entsorgt ein Kohlekraftwerk seine Abfälle, das giftige Wasser verursacht allergische Reaktionen.