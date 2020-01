Influencer: Ein Leben für die Inszenierung

Was die Menschen von Notting Hill ärgert, verursacht in der französischen Provence ganz andere Probleme. Dort trampeln rücksichtslose Selfie-Jäger in den Lavendelfeldern herum, pflücken unerlaubt Pflanzen und ruinieren so die Ernte. Mit drastischen Maßnahmen wehrte sich Kalifornien: Es ließ den Ausflugsort Walker Canyon sperren, nachdem 50.000 Foto-Touristen binnen eines Wochenendes die blühenden Mohnfelder zerstört hatten.