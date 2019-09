Jeder Zweite befragt bei Krankheit „Dr. Google“

Experten trotzdem wichtigste Informationsquelle

Insgesamt sind nach wie vor Gesundheitsexperten - Ärzte, Apotheker oder Pflegekräfte - die wichtigste Informationsquelle der Österreicher, wenn es um ihre Wehwehchen geht. Ein Vergleich mit Umfragedaten aus dem Jahr 2014 zeigt aber deutlich, dass heute nicht nur das Internet - das damals so manchem Befragten noch gar nicht zur Verfügung stand - in puncto Medizin-Wissen vermehrt angezapft wird, sondern auch das persönliche Umfeld, also Freunde oder Verwandte.