Polizei zieht 57 E-Roller und Leihräder aus Fluss

Erinnerungen an Wiener Leihrad-Chaos

Die Bergeaktion in Portland weckt hierzulande Erinnerungen an das Leihrad-Chaos in Wien im vergangenen Jahr. Auch in der Bundeshauptstadt wurden viele per App anmietbare Drahtesel asiatischer Anbieter von den Nutzern unkonventionell „entsorgt“, manch ein Leihrad wurde sogar aus dem Wienfluss gezogen.