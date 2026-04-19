„Nicht frühzeitig mit Rangnick verlängern!“

„Kenne Österreich viel zu gut!“

Und spekulierte: „Wir verlängern und dann kriegt er nicht mehr eine Million, sondern er kriegt zwei Millionen Euro. Dann fahren wir zur Weltmeisterschaft und gewinnen am Ende kein Match.“ Was sich im Anschluss daran hierzulande abspielen würde, das könne er sich lebhaft vorstellen, „da kenne ich Österreich viel zu gut.“ Dann tauche sofort die Kritik auf, warum man ihm so viel zahle, „wenn er schon nach der Vorrunde heimfährt“ ...