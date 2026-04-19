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Prohaska warnt:

„Nicht frühzeitig mit Rangnick verlängern!“

Fußball International
19.04.2026 22:47
Herbert Prohaska und Ralf Rangnick
Herbert Prohaska und Ralf Rangnick(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wie geht es mit ihm weiter? Wird er bleiben, wird er gehen? Soll man seinen Vertrag noch vor der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft verlängern? Was die Zukunft von Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick anbelangt, mag vieles diffus sein, aber das hindert Österreichs Fußball-Legende Herbert Prohaska nicht daran, mit einer umso klareren Warnung auf den Plan zu treten. „Ich glaube, vom ÖFB her sollten sie jetzt nicht frühzeitig verlängern!“

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Freilich: Der „Krone“-Kolumnist sprach sich in der Sky-Sendung „Talk und Tore“ nicht etwa aus Antipathie oder ob fehlender Wertschätzung gegen eine vorzeitige Vertragsverlängerung von Rangnick aus, sondern vielmehr deswegen, weil er den Fußball viel zu gut kenne. „Ein bisschen gibt es in Österreich nun einmal eine Neidgesellschaft“, leitete Prohaska seine Warnung mit Bedacht ein.

„Kenne Österreich viel zu gut!“
Und spekulierte: „Wir verlängern und dann kriegt er nicht mehr eine Million, sondern er kriegt zwei Millionen Euro. Dann fahren wir zur Weltmeisterschaft und gewinnen am Ende kein Match.“ Was sich im Anschluss daran hierzulande abspielen würde, das könne er sich lebhaft vorstellen, „da kenne ich Österreich viel zu gut.“ Dann tauche sofort die Kritik auf, warum man ihm so viel zahle, „wenn er schon nach der Vorrunde heimfährt“ ...

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„Er ist ja viel zu intelligent, ...“
Daher sei es seiner Meinung nach richtig, nichts zu überstürzen- vor allem auch aus Sicht von Rangnick („Er ist ja viel zu intelligent, der wartet schon ab!“). „Wie läuft es bei der Weltmeisterschaft? Läuft es großartig, dann müssen sie die Gage vielleicht gar verdreifachen und nicht nur verdoppeln“, so Prohaska lachend ...

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