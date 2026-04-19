„Ein großer Stein vom Herzen gefallen“

Ein Zittern bis zum Schluss! In der extrem engen HLA Meisterliga ging es im letzten Spiel des Grunddurchgangs für sehr viele Teams noch um den Einzug ins Viertelfinale. Dort sind zwei Salzburger vertreten: Jan Kroiss und seit Samstag auch Samuel Weiser. Der Handballer siegte mit seinen Fivers Margareten in Schwaz 32:28. „Wir haben ein gutes Spiel hingelegt“, erklärte der ehemalige Borromäums-Schüler. Der Einzug in die Play-Offs der höchsten Handball-Liga Österreichs wurde dementsprechend gefeiert. „Ein Bier wurde getrunken“, schmunzelte Weiser.