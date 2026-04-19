Der Salzburger Samuel Weiser schaffte mit den Fivers Margareten im letzten Abdruck gegen Schwaz noch den Einzug ins Viertelfinale der ersten Handball-Liga. Die Erleichterung ist groß. Wer jetzt kommt, ist ihm egal.
Ein Zittern bis zum Schluss! In der extrem engen HLA Meisterliga ging es im letzten Spiel des Grunddurchgangs für sehr viele Teams noch um den Einzug ins Viertelfinale. Dort sind zwei Salzburger vertreten: Jan Kroiss und seit Samstag auch Samuel Weiser. Der Handballer siegte mit seinen Fivers Margareten in Schwaz 32:28. „Wir haben ein gutes Spiel hingelegt“, erklärte der ehemalige Borromäums-Schüler. Der Einzug in die Play-Offs der höchsten Handball-Liga Österreichs wurde dementsprechend gefeiert. „Ein Bier wurde getrunken“, schmunzelte Weiser.
Die Abstiegsrunde wäre nach elf Viertelfinal-Auftritten in Folge für den Klub sehr bitter gewesen. „Ich weiß nicht, ob wir die Mannschaft sind, die so dreckig spielt“, befindet der 23-Jährige. Dessen Team ist „ein großer Stein vom Herzen gefallen.“
Die Viertelfinalduelle werden in einer best-of-three-Serie ausgetragen. Die Top Vier der Tabelle dürfen – wie im Eishockey – ein Team von den Plätzen fünf bis acht auswählen. „Mir ist es ziemlich egal, wer es wird. Die Play-Offs sind wieder komplett anders“, freut sich der Salzburger auf packende Duelle – ganz egal gegen wen. Montag werden die Paarungen bereits bekannt gegeben.
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