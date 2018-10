Miet-Scooter in Wien: Kehrt Leihrad-Chaos zurück?

Die US-Anbieter verteilen seit einigen Tagen überall in Wien ihre E-Scooter, die mittels Handy-App angemietet werden können. Nach der Fahrt stellt der Nutzer den Elektro-Tretroller mit GPS-Ortung am Gehsteig ab, wo ihn der nächste Nutzer wieder orten und weiterfahren kann. Nachts sammeln beide Anbieter ihre Roller ein und laden sie auf, damit sie am nächsten Tag wieder einsatzbereit sind. Die Roller haben eine Reichweite von rund 30 Kilometern und dürfen am Radweg oder auf der Straße gefahren werden. Am Gehsteig dürfen sie nur abgestellt, nicht aber gefahren werden.