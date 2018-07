Online-Radvermieter: Die Heimsuchung hat ein Ende

Lagerhalle voller oBikes: Niemand will die Fahrräder

In Hamburg hat oBike laut Verkehrsbehörde zwar Mitte 2017 versucht, einen Fuß in den Markt zu bekommen, daraus wurde aber nichts. Dennoch gibt es in der Nähe jemanden, der mit oBike ein Problem hat: Harald Ploß, der eine Lagerhalle in Barsbüttel bei Hamburg an oBike vermietet hat. Bei ihm stehen rund 10.000 oBikes, die er wieder loswerden will, um die Halle weiterzuvermieten - aber oBike sei nicht mehr erreichbar, sagte Ploß.