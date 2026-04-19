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PSG kassiert 1:2-Heimniederlage gegen Lyon

Fußball International
19.04.2026 22:54
Gegen Olympique Lyon hat es für PSG zwar gute Haltungsnoten, aber keinen Sieg gegeben …
Gegen Olympique Lyon hat es für PSG zwar gute Haltungsnoten, aber keinen Sieg gegeben …(Bild: AFP/FRANCK FIFE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Paris St-Germain hat es in der französischen Fußball-Meisterschaft verabsäumt, sich von Verfolger RC Lens mit dem österreichischen Verteidiger Samson Baidoo abzusetzen!

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Der Champions-League-Sieger musste sich am Sonntag im Heimspiel Olympique Lyon mit 1:2 (0:2) geschlagen geben und liegt bei einem Spiel weniger weiter nur einen Punkt vor Lens.

Das junge Sturm-Duo der Gäste entschied die Partie früh. Der 19-jährige Brasilianer Endrick brachte Lyon in Führung (7.), der 21-jährige Portugiese Alfonso Moreira erhöhte auf 2:0 (18.).

PSG-Stürmer Goncalo Ramos vergab in der 34. Minute einen Elfmeter, Khvicha Kvaratskhelia traf erst in der Nachspielzeit (94.) zum Endstand.

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